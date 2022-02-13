Televizyon hırsızlığı şüphelisi ve gözcüsü yakalandı

DİYARBAKIR'da bir iş yerinden duvara asılı televizyonu sökerek çalan kişi ile ona gözcülük yapan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Şubat'ta Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bir site içerisindeki iş yerinde sabah saatlerinde yaşandı. İş yerinin önüne gelen ve bir süre çevreyi izleyen 2 kişiden biri, içeri girdi. Çekmeceleri karıştıran şüpheli daha sonra masanın üzerindeki kumandayı alarak cebine koydu. Ardından 10 bin TL değerindeki duvara asılı televizyonu sökerek dışarı çıktı. İş yerine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu ve televizyonun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasından hırsızlığı gören çalışanlar durumu polise bildirdi.