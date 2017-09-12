Televizyon Hırsızlarını Taklaya Getirip Trolledim !

Merhaba Arkadaşlar! Efsane Hırsız Trolleme serisine bir yenisi daha eklendi! Televizyon hırsızlarına güzel bir tuzak kurdum ve onları gafil avladım! Televizyonu alıp gittiklerinde önlerini kestim ve arkalarına abim Aris Karafil geldi, hırsızları ellerinde televizyon varken takla attırıp yere düşürerek trolledim ! Like atmayı unutmayın ve sizce başka hangi hırsızları trolliyeyim videonun altına yazabilirsiniz! KANALA DA HALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! 500 BİN ABONEYE HEP BERABER YÜRÜYORUZ! ARKADAŞLARINIZA HABER SALIN 500 BİNE HIZLICA GİDELİM! YEEEĞĞĞĞSSSSS. : ))