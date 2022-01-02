Son dakika haber! Televizyon hırsızları kamerada... Çaldıkları televizyonu ve yazarkasayı böyle götürdüler - Haberler
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Son dakika haber! Televizyon hırsızları kamerada... Çaldıkları televizyonu ve yazarkasayı böyle götürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Televizyon hırsızları kamerada.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Televizyon hırsızları kamerada... Çaldıkları televizyonu ve yazarkasayı böyle götürdüler

İSTANBUL - Avcılar'da girdikleri iş yerinde televizyon ve yazarkasayı kucaklayarak çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İki hırsız adli kontrolün ardından serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Avcılar'da yaşandı. Bir iş yerine giren hırsızların televizyonu ve yazarkasayı çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraları inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerine giren 2 şüpheli şahsın, E.G. ve K.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslardan K.K.'yi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan ikametinde, E.G.'yi Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan K.K.'nın 29, E.G.'nin ise 15 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler adli kontrolün ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Televizyon hırsızları kamerada... Çaldıkları televizyonu ve yazarkasayı böyle götürdüler

Son dakika haber! Televizyon hırsızları kamerada... Çaldıkları televizyonu ve yazarkasayı böyle götürdüler

Son dakika haber! Televizyon hırsızları kamerada... Çaldıkları televizyonu ve yazarkasayı böyle götürdüler

Son dakika haber! Televizyon hırsızları kamerada... Çaldıkları televizyonu ve yazarkasayı böyle götürdüler

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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