Televizyon hırsızları kamerada
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Televizyon hırsızları kamerada

ARNAVUTKÖY'de bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı.

31.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:24
Televizyon hırsızları kamerada
'de  bir eve giren hırsızlar çaldıkları televizyonu kucaklayarak kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'ndeki daireye önceki gün akşam saatlerinde hırsızlar girdi. Penceredeki demir korkulukları kırarak içeri giren 2 kişi televizyonu ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı. Kucaklarındaki televizyonla hızla uzaklaşan hırsızları yakalamak için polis çalışmasını sürdürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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