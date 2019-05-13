Televizyon hırsızları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon ve laptop çalan 2 şüpheli kameraya yakalandı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit edip yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 1 adet televizyon ve 2 laptop çalan şüphelileri güvenlik kameralarından incelemeleri sonucu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin B.O.A. ve H.Ö adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Ekipler yaptıkları operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA