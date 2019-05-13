Televizyon Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Televizyon Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Televizyon Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 1 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayar çalan şüphelileri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti. Ekipler, şüpheliler B.O.A. ve H.Ö.'nün çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.