Televizyon hırsızı yakalandı
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Televizyon hırsızı yakalandı

Televizyon hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir ikametten televizyon hırsızlığı yapan 1 şüpheli çaldığı televizyonla beraber yakalandı.

Gaziantep'te bir ikametten televizyon hırsızlığı yapan 1 şüpheli çaldığı televizyonla beraber yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Mahallesinde bulunan bir ikametten televizyon çalan A.T. isimli şüpheliyi yaptığı operasyonla çaldığı televizyonla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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