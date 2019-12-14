Televizyon hırsızı yakalandı
Haberler » Güncel » Televizyon hırsızı yakalandı - Haber

Televizyon hırsızı yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri bir evden meydana gelen televizyon hırsızlığı olayının failini yakalayarak gözaltına aldı.

14.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:28
Televizyon hırsızı yakalandı

'te ekipleri bir evden meydana gelen televizyon hırsızlığı olayının failini yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre İlçe Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Nurtepe Mahallesinde bulunan bir evden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili başlattığı çalışmada, hırsızlık olayının şüphelisi Ö.A.K.olduğunu belirledi. Operasyon ile gözaltına alınan Ö.A.K'nın uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı belirlendi.


Ekipler yaptığı çalışmada televizyonun satıldığını tespit ederken, çalıntı televizyonu satın alan H.B. isimli şahsı da gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler