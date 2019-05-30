Televizyon binasında kaza: 3 çocuk yaralandı
TAKSİM'de bulunan televizyon binasını ziyarete gelen anaokulu öğrencilerinden 3'ü, LED televizyonun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.
TAKSİM'de bulunan televizyon binasını ziyarete gelen anaokulu öğrencilerinden 3'ü, LED televizyonun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Taksim'deki televizyon binasına ziyarete gelen anaokulu öğrencileri stüdyoları gezerken kaza meydana geldi. LED televizyonunun üzerlerine devrilmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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