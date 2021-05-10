Televizyon antenini ayarlamak istediği sırada dengesini kaybedip düşen kişi ağır yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, televizyon antenini ayarlamak için çıktığı evinin çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, televizyon antenini ayarlamak için çıktığı evinin çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
Mollabey köyünde televizyon antenini ayarlamak için evinin çatısına çıkan İ.D. (53) dengesini kaybederek, yaklaşık 6 metre yükseklikten evin arkasından geçen dereye düştü.
Ağır yaralanan İ.D, itfaiye ve 112 Servis ekiplerince sedyeyle dereden çıkarılarak, Ereğli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
İ.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay