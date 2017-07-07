Teleskoplar Burhaniyeli Vatandaşa Ekmek Kapısı Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ali Köse, Almanya'dan getirttiği 3 teleskopla uzay meraklılarına hizmet veriyor. Ören Meydanı'nda, ay ve yıldızları izleten Köse, bayram, panayır ve festivallerde stant açtığını anlattı.



İlçenin İskele mahallesinde oturan 45 yaşındaki Ali Köse'nin uzay merakı, kendisine iş oldu. Köse, Almanya'dan getirttiği teleskoplarla hizmet verirken, çevresi meraklılarla dolup taştı. Geceleri, 2 lira karşılığında ay ve yıldızları izlettiğini anlatan Ali Köse, "Bir süre Çanakkale gözlem evinde görev yaptım. Bu merak oradan kaldı. Gündüzleri de güneşteki patlamaları ve Midilli adasını izletiyorum. Bayram, panayır ve festivallerde açtığım stantlar yoğun ilgi görüyor. Bozcaada, Cunda adası ve Burhaniye'nin sahillerinde hizmet veriyorum. İşimi severek yapıyorum. Gençlere uzay merakı aşılamaya çalışıyorum" dedi. - BALIKESİR