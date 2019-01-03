Telesiyejde Mahsur Kalan Kayakçılar 2 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Avusturya'nın Aflenzer Bürgeralm bölgesinde görülen olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle kayak yapanları taşıyan liftlerin üzerine ağaçlar devrildi. Mekanik sistemi devre dışı kalan lift ve asansörlerde, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca turist mahsur kaldı