Teleset Mobilya Akhisarspor'un Konuğu Kardemir Karabükspor
Süper Lig'in 5. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
Süper Lig'in 5. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
Ligde ilk mağlubiyetini geçen hafta Bursaspor karşısında 3-0'lık skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. haftaya 7 puan ve averajla 8. sırada girdi. Yeşil-siyahlı ekibin rakibi Kardemir Karabükspor ise 5 puan ve averajla 10. durumda bulunuyor.
Eksik oyuncunun bulunmadığı Ege temsilcisinde cezasını tamamlayan Mustafa Yumlu da forma giyebilecek.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Kardemir Karabükspor'la 9. randevu
Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 8 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda 13 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 11 gol gördü.
İç sahada rakibiyle oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kendi evinde 8 gol atıp, 8 gol yedi. Son iki maçtır rakibinden puan alamayan Ege temsilcisi, geçen sezon Karabük'teki karşılaşmayı 1-0, kendi evindeki müsabakayı ise 3-2 kaybetmişti.