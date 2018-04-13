Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş maçının ardından

Şenol Güneş Erken gol oyunu kolaylaştırdı

Başakşehir maçında oyunda uyurgezer gibiydik

Okan Buruk Maçtan önceki planlarımız çok farklıydı

Basit goller yedik

Barış GEZİCİ AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe ortak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, erken buldukları ilk golün oyunu kolaylaştırdığını söyledi. Güneş, mücadele sonrası basın toplantısında, Kazanmak istiyorduk. Ligin ilk yarısındaki Akhisar maçında penaltı kaçırıp 0-0 berabere kalmıştık, puanlar kaybetmiştik. Zor bir rakip ama istikrarsız sonuçlar alıyorlardı. Zor maçta erken golün gelmesi, oyun kontrolünün bizde olması oyunu kolaylaştırdı. Zaman zaman gereksiz top kayıplarıyla rakibi oyuna soktuk. Pozisyonlar buldular. Hem bizim hem onların kaçırdığı net pozisyonlar vardı. Sonuçta iyi başlayıp iyi bitirdiğimiz maç oldu. Tüm oyuncularımı kutluyorum diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYUNDA UYURGEZER GİBİYDİK

İlk yarıda Akhisar'ı sahamızda da yenebilirdik diyen Güneş, O maçta da kötü oynamamıştık. Bugün oyuna girmeyen Oğuzhan benim için çok önemli bir oyuncu. Sonradan giren Tolgay da öyle. Necip geçen hafta iyi işler yaptı. Quaresma 5 maç sonra döndü. Zaman zaman iyiydi zaman zaman ise maç eksiğinden aksadı. Tüm oyuncularımızın takımın bir parçası olmasını ve kazanmaya devam etmeyi istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçından sonra Başakşehir'e kaybettik. Ondan önce ve sonra ligde kaybımız yok. Başakşehir maçında oyunda uyurgezer gibiydik. Bizim takımımızın kalitesi gücü belli. Bu hafta içinde kupada önemli ve kritik tek maça çıkacağız. Umarım kazanırız. Futbol sahada oynanan bir oyun. Umarım Fenerbahçe maçında sahada gerginlik olmaz. Sağduyulu ve güzel bir maç olur. Alkışın olduğu bir maç olur. Futbolun şiddet olmadığını gösteririz. Derbide rotasyon konusunu ise hafta içinde değerlendireceğiz, son anda karar vereceğiz dedi.

Güneş, Akhisarspor'la ilgili ise, Akhisar'ın hak ettiği çok güzel bir stadyum oldu. Seyircisiyle, tribünleriyle, ambiyansıyla çok güzel bir stat. Burada çok güzel bir kulüp havası var. Geçen sezon Okan Buruk hocayla 7 maçlık seri yapmışlardı. Bu sezon yine 4 maçlık bir seri yakaladılar ama ardından güven kaybı oldu. İyi futbolculara sahip bir ekipler. Umarım hak ettikleri puanları alırlar ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, sevinçlerini misafir tribünde takımlarını destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Bu esnada kapalı tribün tarafından sahaya atlayan bir çocuk, futbolculara doğru koştu. Çocuğu kovalayan güvenlik görevlisine Tosic engel oldu. Pepe'den forma alan küçük taraftar, siyah-beyazlı futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra güvenlik güçlerinin nezaretinde sahadan çıkarıldı. Soyunma odasına giden Teknik Direktör Şenol Güneş de siyah-beyazlı taraftarın, Şenol Güneş şeklinde uzun süre tempo tutmasıyla sahaya döndü. Tribünü selamlayan tecrübeli teknik adamı Akhisarlı taraftarlar da alkışlayıp sevgi gösterisinde bulundu.

OKAN BURUK MAÇTAN ÖNCEKİ PLANLARIMIZ ÇOK FARKLIYDI

Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisiyle galibiyet hasretini 5 haftaya çıkaran Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, maçın başındaki planlarını gerçekleştiremediklerini vurguladı. Buruk, Maçtan önceki planlarımız çok farklıydı. Beşiktaş gibi bir takımla oynarken en son düşüneceğimiz şey maçın 2. dakikasında gol yemekti. Gol yemeden götüreceğimiz bir maçta baskı altında top kayıpları yapan bir takıma karşı pozisyonlar bulmak istedik. İlk iki atakta goller yedik. Pozisyonlar bulduk ama ikinci yarının başında bu sefer gol yedik. Ardından oyun koptu. Çok pozisyonlar bulduk, rakibe de pozisyon verdik. Oyun geneli istediğimiz gibi gitmedi. Rakip çok usta ayaklara sahip bir takım. Üzgünüz, bize destek veren seyircimizden özür diliyoruz dedi.

BASİT GOLLER YEDİK

Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda hayallerimiz çok farklıydı ama son 3 maçta bunları yapamadık diyen Buruk, Başakşehir maçında oyun olarak iyiydik ama Trabzonspor ve Beşiktaş randevularında bunları yapamadık. Basit goller yedik. Taktiksel olarak çok çalışıyorsunuz ama maçın başında böyle bir gol yiyince çevirmek kolay olmuyor. Takımda önemli eksiklerimiz vardı. Şimdi kupadaki Galatasaray ve ligdeki Göztepe maçlarına konsantre olacağız. Ligde ne olacağı belli olmuyor. Şu an 34 puandayız. Attaki rakiplerin ne yapacağını bilmiyoruz. Başakşehir veya Gençlerbirliği maçlarını bile kazansak çok daha farklı bir yere gelebilirdik. Cezalı ve sakat oyuncularımız dönecek. Olcan ve Soner'in sakatlıkları vardı. Muğdat ve Lopes'in cezası vardı. Özellikle Lopes bizim için yeri doldurulması kolay bir oyuncu değil. Onun olmadığı her maçta sıkıntılar yaşadık diye konuştu.