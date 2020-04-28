Telekomünikasyon şirketine ait binada yangın Denizli'de bir telekomünikasyon şirketine ait binada yangın çıktı.

Denizli'de bir telekomünikasyon şirketine ait binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı binadan alevler yükseldi. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

(Köksal Kılınç/İHA)

Kaynak: İHA