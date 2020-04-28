Telekomünikasyon şirketine ait binada yangın
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Telekomünikasyon şirketine ait binada yangın

Denizli'de bir telekomünikasyon şirketine ait binada yangın çıktı.

Telekomünikasyon şirketine ait binada yangın
28.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:12

Denizli'de bir telekomünikasyon şirketine ait binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı binadan alevler yükseldi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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