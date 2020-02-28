Telekomünikasyon sektörünün büyüklüğü 17,5 milyar liraya ulaştı
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) telekomünikasyon sektörü hakkında hazırladığı rapora göre, 2019 yılı üçüncü çeyrek itibariyle sektör gelirleri 17,47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
28.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:16
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) telekomünikasyon sektörü hakkında hazırladığı rapora göre, 2019 yılı üçüncü çeyrek itibariyle sektör gelirleri 17,47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com