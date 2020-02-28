Telekomünikasyon sektörünün büyüklüğü 17,5 milyar liraya ulaştı

28.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:16

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) telekomünikasyon sektörü hakkında hazırladığı rapora göre, 2019 yılı üçüncü çeyrek itibariyle sektör gelirleri 17,47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.