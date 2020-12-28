Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı

28.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:39
Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı

Avrupa ülkeleri baz alınarak hazırlan araştırmada, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişinin istihdam edildiği tespit edildi.

Avrupa ülkeleri baz alınarak hazırlan araştırmada, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişinin istihdam edildiği tespit edildi. Bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişi istihdam edildi. Böylelikle bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğine göre de yüzde 21 arttığı saptandı. Bunun sebebinin Covid-19 salgınına yanıt olarak uygulanan güvenlik önlemleri, kablolu, kablosuz, uydu ve diğer telekomünikasyon faaliyetlerinin olabileceği kaydedildi. 2008 yılı verileri göz önünde bulundurulduğunda ise telekomünikasyon sektöründe 20-64 yaş arası çalışan 1 milyon 181 bin olarak daha yüksek bir rakamdaydı.

Ajans Press, telekomünikasyon ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl telekomünikasyon ile alakalı basına 5 bin 61 haber yansıdığı tespit edildi. Telekomünikasyon ulusaldan yerele, dergilerden eklere kadar birçok haberde yer alırken, Türkiye'nin bu sektöre yaptığı yatırımların da en çok bahsi geçen haberler arasında yer aldığı görüldü. Özellikle 5G en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer alırken, 5G ile alakalı yıl içerisinde 10 binin üzerinde haber yansıması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Engin Özkoç Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Ryan Babel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:02:28. #1.15#
title