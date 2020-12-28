Telekomünikasyon istihdamı yüzde 7 arttı

Avrupa ülkeleri baz alınarak hazırlan araştırmada, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişinin istihdam edildiği tespit edildi. Bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişi istihdam edildi. Böylelikle bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğine göre de yüzde 21 arttığı saptandı. Bunun sebebinin Covid-19 salgınına yanıt olarak uygulanan güvenlik önlemleri, kablolu, kablosuz, uydu ve diğer telekomünikasyon faaliyetlerinin olabileceği kaydedildi. 2008 yılı verileri göz önünde bulundurulduğunda ise telekomünikasyon sektöründe 20-64 yaş arası çalışan 1 milyon 181 bin olarak daha yüksek bir rakamdaydı.

Ajans Press, telekomünikasyon ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl telekomünikasyon ile alakalı basına 5 bin 61 haber yansıdığı tespit edildi. Telekomünikasyon ulusaldan yerele, dergilerden eklere kadar birçok haberde yer alırken, Türkiye'nin bu sektöre yaptığı yatırımların da en çok bahsi geçen haberler arasında yer aldığı görüldü. Özellikle 5G en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer alırken, 5G ile alakalı yıl içerisinde 10 binin üzerinde haber yansıması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı