Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yayındayız Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com