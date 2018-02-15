Telegraph Köşe Yazarı: İngiltere Türkiye Gibi AB ile Gümrük Birliği Anlaşması Yapmamalı

The Daily Telegraph gazetesinin köşe yazarı Nick Timothy, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından Türkiye ile olduğu gibi bir Gümrük Birliği anlaşmasının yapılmaması gerektiğini yazdı.

Timothy, bugün yayınlanan köşe yazısında Monaco dışında AB üyesi olmayan hiçbir ülkenin Gümrük Birliği'ne taraf olmadığını belirten Timothy, Norveç'in de Ortak Pazar'a dahil olduğunu anımsattı.

Timothy, Türkiye'nin durumunu ise şu satırlarla değerlendirdi:

"Türkiye'nin AB ile kısmi bir Gümrük Birliği bulunuyor. Bu, Ankara'nın Avrupa Birliği bir ülke ile serbest ticaret anlaşması (STA) yapmadan hiçbir ülke ile STA yapamaması anlamına geliyor.

"AB diplomatları STA imzaladıkları ülkenin hem AB hem Türkiye pazarına erişimini sağlarken, Türkiye'nin o ülke pazarına erişimi anlaşmada yer almıyor.

"Bu yüzden Ankara AB'nin STA imzaladığı bir ülke ile masaya oturduğunda elinde hiçbir koz olmuyor.

"AB'nin STA imzaladığı Cezayir, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerle Türkiye'nin STA imzalayamamasının nedeni bu."

Nick Timothy, İngiltere'nin başına da aynı şeyin gelmemesi için Gümrük Birliği'ne üye olmaması gerektiğini, bunun yerine Avrupa Birliği ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamanın en doğru yöntem olacağını savundu.