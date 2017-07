Telegram Süper-grupları Büyüdü!

Telegram 4.1 güncellemesi birkaç gün önce yayınlanmıştı ve bu güncellemede büyük oranda süper-gruplara odaklanılmıştı. Sınırlar her süper grup için 10000 kullanıcıya yükseltildi ve artık yöneticilerin bu gruplar üzerinde daha fazla kontrol seçeneği bulunuyor. Ayrıca iOS üzerinde Telegram'ın bazı paylaşma ve 3D Touch iyileştirmeleri mevcut ve Android kullanıcıları için de Bot Ödemeleri için Android Pay desteği sunulmuş durumda. Son olarak da sansürlere karşı daha fazla işlem yapılmış durumda.



İLGİLİ HABER Opera, "Reborn" ile yeniden doğdu!



Süper-grup sınırlarının 10000'e yükselmesi ile yöneticilerin işlerinin potansiyel olarak çok daha zor olması mümkün ve bu sorunla mücadele etmek için süper-grup sahipleri daha fazla yöneticiyi gruba almak isteyebilirler ancak bu yöneticiler ile her yeteneği paylaşmaları gerekmiyor. Bu güncelleme ile beraber yöneticilerin hakları kontrol edilebiliyor ve grup bilgisini değiştirme, mesajları silme, kullanıcıları yasaklama, mesajları iğneleme veya yeni yöneticiler ekleme gibi yeteneklere sahip olup olmayacaklarını kontrol edebiliyorsunuz.



Bu büyük süper-grupların kontrollerinin bir karmaşaya dönüşmesini engellemek için artık yöneticiler parçalı yasaklamalar yapabiliyor ve kullanıcıların belirli haklarını sınırlayabiliyorlar. Artık kullanıcılar sadece okuma moduna çevrilebiliyor, medya, sticker, GIF veya bağlantı gönderme yetenekleri sınırlanabiliyor.



Ayrıca yöneticilerin, diğer yöneticilerin yaptıklarını takip etmelerini kolaylaştırmak için yönetici sekmesine bir de son hareketler bölümü eklenmiş durumda. Bu bölüm içerisinde grup üzerinde son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen tüm hizmet hareketlerinin bir listesi tutulmakta.



Ayrıca bu güncellemeye Proxy sunucu ayarları da eklenmiş durumda ve uygulamanın hükümetler veya ISP'ler tarafından yasaklanması durumunda bağlantı sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olunması hedeflenmekte. Proxy ayarları, ayarlar menüsündeki Data and Storage (Veri ve Depolama) bölümünün yanı sıra giriş ekranında da yer almakta...