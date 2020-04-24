Telegram Kullanıcı Sayısı Rekoru Kırdı! Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında yer alan Telegram, kullanıcı sayısı rekoru kırdı.

Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında yer alan Telegram, kullanıcı sayısı rekoru kırdı. Telegram kullanıcı sayısı kaç oldu? İşte detaylar.

Telegram Kullanıcı Sayısı Açıklandı!

Telegram Kurucu Ortağı Pavel Durov yaptığı açıklamada uygulamanın aylık 400 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu söyledi. Telegram'a her gün yaklaşık olarak 1.5 milyon yeni kullanıcının kayıt olduğu bilgisini paylaşan Pavel Durov, 20'den fazla ülkede en çok indirilen sosyal medya uygulamasının Telegram olduğunu duyurdu.

Telegram'ın Facebook bünyesinde bulunan servislerde kesinti yaşandığı zaman kullanıcı sayısında artış olduğu konuşulmakta. Son zamanlarda WhatsApp ile Telegram arasında büyük bir çekişmeli yarış bulunuyor.

Paver Durov geçtiğimiz aylarda- Telegram üzerinden yaptığı açıklamada WhatsApp'ın mesajları korumadığına dikkat çekmişti.

Sizler Telegram'ın günde 1.5 milyon yeni kullanıcı kazanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!