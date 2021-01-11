Telegram'ın Whatsap'tan farkı ne?
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Telegram'ın Whatsap'tan farkı ne?

11.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:51
Telegram'ın Whatsap'tan farkı ne?

Whatsapp'ın sözleşme onayı şartından sonra kullanıcılar Telegram'a ilgi göstermeye başladı. Bununla beraber, Telegram hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Telegram'ın Whatsap'tan farkı ne?

Mesajlaşma programı Telegram'ı kullanmaya başlayanlar Telegram'ın Whatsapp'tan farkı ne, sorusunun yanıtını arıyor. İşte, detaylar…

TELEGRAM'IN WHATSAP'TAN FARKI NE?

Telegram açıklaması:

"Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Sonsuza kadar reklam yok, abonelik ücreti yok.

API'miz açıktır ve geliştiricilerin kendi Telegram uygulamalarını oluşturmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, herkesin Telegram için özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve hatta dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir Bot API platformuna da sahibiz.

Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı. Daha özel şeyler için bu paragrafa bakmayı unutmayın."

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