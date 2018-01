Telegram'a Yeni İşlevler Yolda!

Telegram, geçtiğimiz yıllar içerisinde hükümetlerin kullanıcı verilerini toplama çabalarını başından savmak için bol miktarda çaba göstermekteydi ancak bu arada kullanıcılarını da unutmadı. 2018 yılında firma, sohbet uygulamasında kullanışlı bulabileceğiniz pek çok yeni özellik sunacak ve bu özelliklerin ilk olarak Android üzerinde çoklu hesap desteği görünüyor. Platform için Telegram'ın en son sürümü, farklı telefon numaralarına sahip üç hesabı destekliyor. Bu hesaplar arasında, yan menüyü kullanarak hızlı bir şekilde geçiş yapabilmektesiniz ama hangi hesap aktif olursa olsun, her hesap için bildirimleri almaktasınız.



İLGİLİ HABER Telegram'a şifreyi çözmeme "cezası"



iOS uygulaması, kardeşi Android'in bir adım gerisinden geliyor ve çoklu hesap desteğini barındırmıyor olsa da, firmanın Apple kullanıcıları için de yeni bir özellik sunmuyor. Telegram, en sonunda Apple kullanıcılarının uygulamalarının görüntüsünü kontrol etmeleri için yeni Görünüş (Appearence) ayarları seçeneğini sunmuş durumda. iOS sürümü artık seçim için birkaç farklı temaya sahip durumda ve bunların arasında renklerini değiştirebildiğiniz iki "gece" bir de "gündüz" teması bulunuyor. Her ne kadar bu özellik birden fazla hesabı kullanmak kadar faydalı olmasa da, temaların iOS2a ulaşması, Android'in diğer özelliklerinin de yakında iOS'a ulaşacağı anlamına geliyor.



Telegram'ın güncelleme listesindeki diğer ikisinin aksine her iki mobil platform da 4.7 sürümünün son yeni özelliğini paylaşıyor: Hızlı cevaplama. Basit bir şekilde arkadaşınızın mesaj balonunu sola doğru ittirmeniz ile beraber, konuşmanın özel olarak o kısmına cevap verebiliyorsunuz ve böylelikle de herhangi bir karışıklığa sebep olmadan birden fazla mesaja cevap verebiliyorsunuz.