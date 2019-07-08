Telefonunuzun Tarzını Değiştirecek Kısa Süreliğine Ücretsiz 5 Android İkon Paketi

Her hafta karşınızda kısa süreliğine ücretsiz Android uygulamaları getiriyorduk. Daha önceden ikon paketleri ve uygulamaları aynı içerik içerisinde sunuyorduk ancak gelen talepler üzerine ikon paketlerini bu listelere dahil etmemiştik. Şimdi ise yine talepler üzerine, işte karşınızda kısa süreliğine ücretsiz 6 ikon paketi:

Evelo

Normal fiyatı: 3,89 TL

Evelo, uygulama ikonlarınıza oldukça renkli bir hava katıyor. Biraz çocuksu dursa da Evelo ikon paketini kullanırken telefonunuza baktığınızda neşeleceğinizi garanti edebiliriz.

Evelo'yu buradan indirebilirsiniz.

Soro

Normal fiyatı: 3,69 TL

Soro da Evelo gibi biraz çocuksu bir havaya sahip. İkon tasarımlarındaki kalın çizgiler sayesinde telefonunuzda net bir görüş, renk paleti sayesinde de oldukça eğlenceli bir hava elde edebilirsiniz.

Soro'yu buradan indirebilirsiniz.

Momber

Normal fiyatı: 3,19 TL

Momber, diğerlerine nazaran daha koyu bir renk paletine sahip ancak retro renklere bürünmüş ikon tasarımları gerçekten göz alıcı. Daha çok fosforlu renklerin kullanılması da ayrı bir ilgi çekici.

Momber'ı buradan indirebilirsiniz.

Bemmer

Normal fiyatı: 3,69 TL

Bemmer, Momber'dan daha koyu bir renk paletine sahip. Uygulama ikonlarının gölgeliymiş gibi tasarlanması ve renklerin keskin olması Bemmer'ı oldukça ilgi çekici hale getiriyor.

Bemmer'ı buradan indirebilirsiniz.

Retom

Normal fiyatı: 3,99 TL

Retom'da Momber gibi fosforlu renkleri kullanan bir renk paletine sahip. Uygulamaların etrafındaki küçük gri çerçeve de göz yormayan bir görüşe sahip olmanıza yarıyor.

Retom'u buradan indirebilirsiniz.