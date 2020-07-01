Telefonunuzun Çalınmasına Hazırlıklı Mısınız? Bu Yöntemleri Deneyebilirsiniz!
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Telefonunuzun Çalınmasına Hazırlıklı Mısınız? Bu Yöntemleri Deneyebilirsiniz!

Hiç kimse kendi telefonunun bir başkasının eline geçmesini istemez. Özellikle de içerisinde çok fazla bilgi varsa veya birden fazla dökümana sahipse, bu durum çok can sıkıcı hale gelebiliyor.

Telefonunuzun Çalınmasına Hazırlıklı Mısınız? Bu Yöntemleri Deneyebilirsiniz!
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Hiç kimse kendi telefonunun bir başkasının eline geçmesini istemez. Özellikle de içerisinde çok fazla bilgi varsa veya birden fazla dökümana sahipse, bu durum çok can sıkıcı hale gelebiliyor. Fakat bu problem çözümsüz değil. İşte telefonunuz çalınmadan önce yapabileceğiniz bazı küçük işler.

Kaybolan veya çalınan cihazlara yönelik takip uygulamaları geliştiren ABD merkezli Prey şirketi, müşterilerinin mobil cihazlarının %69'unun kaybolduğunu, %31'inin ise çeşitli şekillerde çalındığını; elde ettiği verilerle ortaya koydu. Bu durum dünya genelinde üç aşağı beş yukarı birbirinin aynısıdır. Eğer telefonunuzun çalınması durumunda ortaya çıkabilecek yıkımı azaltmak istiyorsanız, öncelikli olarak telefonunuzu yedekleme işiyle başlayabilirsiniz.

Telefondaki bilgilerin yedeklenmesi hayat kurtarır

Akıllı telefonunuzdaki bilgileri bulut sistemine kayıt ederseniz, telefonunuzun çalınması durumunda bunları yeniden yükleyebilirsiniz. Ayda bir kez herhangi bir bilgisayara kayıt işlemi yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Elbette isteyenler daha sık aralıklarla kayıt yapabilir.

Bu konuda alabileceğiniz önlemlerden bir diğer önemli olanı çok güçlü bir parola oluşturmanız. Parolanızı güçlü oluşturursanız ve biyometrik sistemlerle desteklerseniz hırsızlar akıllı telefonunuzu açmakta çok zorlanır. Böylece az da olsa güvenliği sağlamış olursunuz.

Akıllı telefonunuzun markası Apple veya Samsung olabilir. Eğer cihazınız çalındığında hemen bulunmasını istiyorsanız, telefonumu bul uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Böylece çok hızlı bir şekilde telefonunuz ortaya çıkarılacaktır. Peki siz hiç akıllı telefonunuzun kaybolması veya çalınması durumu ile karşılaştınız mı? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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