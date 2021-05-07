ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
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ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ

ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da arızalı cep telefonunu tamir için sokağa çıkan ancak tamirci bulamayan Nazende Özkaya'nın (85) yardımına belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın yetişti.

ÇORUM'da arızalı cep telefonunu tamir için sokağa çıkan ancak tamirci bulamayan Nazende Özkaya'nın (85) yardımına belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın yetişti. Aşgın, tamir ettirdiği cep telefonunu görevlilerle kadına ulaştırdı.

Kentte yaşayan Nazende Özkaya'nın cep telefonu bozuldu. Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan ancak tamirci bulamayan yaşlı kadını fark eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın devreye girdi. Başkan Aşgın aldığı cep telefonunu tamir ettirdikten sonra kadına ulaştırdı. Telefonuna kavuşan Özkaya görevlilere, 'Yavrum sizlere ben kurban olayım. Allah ne muradınız varsa versin, şimdi yakınlarımla görüşebilirim. Onlar bana ulaşamıyordu, sayenizde artık onlarla konuşabileceğim. Allah hepinize cennetin kapısını açsın' diyerek dua etti. Belediye ekipleri yaşlı kadının gıda ve diğer ihtiyaçlarını da karşıladı.

ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ
ARIZALI CEP TELEFONU İÇİN SOKAĞA ÇIKAN NAZENDE NİNEYE YARDIM ELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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