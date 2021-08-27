Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi
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Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız, taksiye binerek kaçtı.

Sultangazi'de bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız, taksiye binerek kaçtı. Afrikalı hırsız taksi parasını ödemek için cep telefonunu satmaya çalışınca yakayı ele verdi. Telefon sahibi şüphelinin paraya ihtiyacı olduğunu anladığında hem şikayetçi olmadı hem de harçlık verdi.

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih'te girdiği bir iş yerinden işletme sahibine ait cep telefonunu çalan Afrika'lı hırsız, taksiye binerek kaçtı. Taksiyle Sultangazi'de bulunana başka bir mahalleye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş'a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi.

Hırsızdan parayı verip telefonu alan Durmuş ve arkadaşları, taksi ücretini ödemek için giden Afrika'lıdan şüphelendi. Telefondan ki mesajları okuduklarında aslında telefonun başka birine ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Durmuş ve arkadaşları bir yandan polisi ararken, bir yandan da hırsızı oyalamaya çalıştılar. Rehberde bulunan bir numarayı arayarak telefonun asıl sahibine ulaştılar. Aç olan hırsıza yemek ve çay ikramında da bulundular. Telefonun asıl sabi hırsızdan şikayetçi olmazken, bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu. Polis ekipleri ise şahsın şikayetçi olmaması nedeni ile herhangi bir işlem yapmadan olay yerinden ayrıldılar.

(Hasan Tik/İHA)

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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