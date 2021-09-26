- Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti

Şüphelinin telefonda işlem yaptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de iş arkadaşının cep telefonunu alan şahıs, mobil bankacılık uygulaması üzerinden arkadaşının adına 64 bin lira kredi çekti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli serbest kalırken, şüphelinin telefonda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Eylül 2021 tarihinde Sultanbeyli Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Tekstilde çalışan E.Ö. isimli şüpheli şahıs, iş arkadaşı N.S. isimli kadının cep telefonunu aldı. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden mağdur kadın adına 64 bin lira kredi çekti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri güvenlik kameraları incelendi. Şüpheli E.Ö.'nün mağdura ait telefonunu işyerinin yemekhane kısmında aldıktan sonra geçtiği ütü odasına geçtiği, bahse konu cep telefonu ile işlem yaptığı ve 5 dakika sonra telefonu sahibine teslim ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheli şahsı 24 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı.

Şifresini 'yardım etme' bahanesiyle öğrenmiş

Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın mağdur şahısla aynı işyerinde çalıştığı, mağdur şahsın şifre bilgilerini önceden yardım etme bahanesiyle yapmış olduğu mobil bankacılık işlemi sırasında öğrendiği, olay günü çekmiş olduğu krediyi kendi ev sahibine aynı uygulama üzerinden havale ettikten sonra, ev sahibini arayarak içerisinden 6 bin 500 liralık 5 aylık kira borcunu almasını istediği ve geri kalan 57 bin 500 liralık tutarı yanlışlıkla gönderdiğini beyan ederek başka bir hesap üzerinden kalan tutarı iade aldığı belirlendi.

Serbest kaldı

Soruşturma kapsamında 'güveni kötüye kullanma' suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, şüpheli E.Ö.'nün iş arkadaşının cep telefonunda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yemekhanede arkadaşından telefonu alarak başka bir bölüme geçtiği, burada bir süre telefonla uğraştığı görülüyor.