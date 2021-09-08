Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
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Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis

Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

ANKARA'da, cep telefonunda cinsel içerikli çocuk videoları bulunan inşaat işçisi M.B. (43), mahkemedeki savunmasında, "Bu görüntüleri izleyip sonrasında siliyordum. Çok pişmanım. Daha önce de pişman oldum, umreye gittim sonrasında yine bu tarz görüntülere bakıp siliyordum" dedi.

ANKARA'da, cep telefonunda cinsel içerikli çocuk videoları bulunan inşaat işçisi M.B. (43), mahkemedeki savunmasında, "Bu görüntüleri izleyip sonrasında siliyordum. Çok pişmanım. Daha önce de pişman oldum, umreye gittim sonrasında yine bu tarz görüntülere bakıp siliyordum" dedi. M.B. 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek' suçundan 2 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası M.B.'nin cep telefonundan sık sık yasaklı sitelere girdiği ve cinsel içerikli çocuk videoları indirdiği, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nce (NCMEC) tespit edildi. M.B. hakkında NCMEC tarafından hazırlanan 'Bilişim yoluyla çocuğun cinsel istismarı' raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. IP sorgulamasında adresi tespit edilen ve cep telefonunda cinsel içerikli çocuk videoları bulunan M.B. hakkında soruşturma başlatıldı. M.B. hakkında, Ankara Batı Adliyesi 10'uncu Ceza Mahkemesi'nde 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek' suçundan dava açıldı.

M.B., mahkemedeki savunmasında psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, videoları izlediğini ve daha sonra pişman olduğunu söyledi. M.B., "O tarihte psikolojik sorunlarım vardı. Bu görüntüleri izleyip sonrasında da siliyordum. Çok pişmanım, yaptığım şey çok iğrenç. Daha önce de pişman oldum, umreye gittim sonrasında yine bu tarz görüntülere bakıp siliyordum. Şu anda çok pişmanım, psikiyatriye gittim. 2-3 yıl kadar önce telefonuma bir link geldi. Bu linki tıkladığımda beni söz konusu müstehcen görüntülere yönlendirdi. Ben de o tarihten sonra ara ara söz konusu siteye girerek çocukların kullanıldığı cinsel içerikli fotoğraf ve videolara baktım. İndirdiğim videoları da daha sonra siliyordum. Yapmış olduğum bu kötü davranıştan dolayı çok pişmanım" dedi.

Yaklaşık 1 yıl süren yargılama sonunda M.B.'ye 2 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası verildi. Sanık hakkında yasal ya da takdiri artırım ve indirim uygulanmazken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya ertelenmesine yer olmadığı kararı verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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