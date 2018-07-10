Plaj Sapığı, Telefonunda Denize Giren Kadınların Fotoğraflarıyla Yakalandı
Antalya Konyaaltı sahilinde bir sapık, denize giren kadınların fotoğraflarını cep telefonuyla çekti. Durumu fark eden bir kadının şikayeti üzerine plajdaki kadın güvenlikçiler sapığı suçüstü yakaladı.
Antalya Konyaaltı sahilinde denize giren kadınların fotoğraflarını cep telefonuyla çeken H.K, durumu fark eden bir kadının şikayeti üzerine plajdaki kadın güvenlikçiler suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.K, telefonundan fotoğrafları silip özür dilemesinin ardından mağdur kadınların şikayetlerinden vazgeçmesiyle serbest bırakıldı.
SAHİLDE GÜNEŞLENİRKEN FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ
Olay geçtiğimiz pazar günü Konyaaltı sahili 26 nolu plajda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen bir kadın, sahilde güneşlenirken H.K. isimli bir şahsın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiğini fark etti. Tedirgin olan kadın, durumu hemen yanındaki başka bir tatilci kadın ile paylaştı.
CEP TELEFONUNA BAKINCA KENDİ FOTOĞRAFLARININ OLDUĞUNU GÖRDÜ
Bunun üzerine H.K.'nın yanına fark ettirmeden giden diğer tatilci, şahsın cep telefonuna bakınca, kendi fotoğraflarının da olduğunu gördü. Oradan hemen ayrılan kadın, durumu plajdaki özel güvenlik görevlilerine bildirdi.
KADIN GÜVENLİKÇİLER SAPIĞI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
İhbarın ardından 2 kadın özel güvenlik görevlisi tarafından kontrol edilen H.K.'nın cep telefonunda birden fazla kadının fotoğrafı olduğunu tespit edildi. Şüpheliyi etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra sahile gelen Asayiş Şube Güven Timleri'ne bağlı Martı Timleri H.K.'yı gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLARI SİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ
Polis merkezine götürülen H.K. burada şikayetçi kadın ile yüzleştirildi. Fotoğraflarını çektiği kadından özür dileyen H.K .fotoğrafların tamamını da sildi. Kadınların hakkındaki şikayetten vazgeçtiği H.K. ifadesi alındıktan sonra polis merkezinden serbest bırakıldı.
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Kadın güvenlikçinin kollarıda kıllıymış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adamin karsisinda bikiniyle otur gez ona laf yok foto cektimi laf etCevap Yaz 2 Yayından KaldırSÜLO: Denize neyle gırılır bıkını mayo degılmı git arabıstanda yaşayoksa annen çarsaflamı gırıyoYayından Kaldır
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resım cekmektemı tacız anladım ulkemıze ne olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adamin gozunun onunde denize girerken guneslenirken rahatsiz olmayanlarin fotograflari cekilince rahatsiz olmalari tam bir komedi..guzel islam dini bosuna yasaklari koymadiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır