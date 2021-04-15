Telefonuna gelen şifreyi söyleyince 9 bin lira dolandırıldı
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Telefonuna gelen şifreyi söyleyince 9 bin lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Telefonuna gelen şifreyi söyleyince 9 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan arıyormuş gibi yapan dolandırıcıya telefonuna gelen şifreyi söylemesi üzerine 9 bin 460 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan arıyormuş gibi yapan dolandırıcıya telefonuna gelen şifreyi söylemesi üzerine 9 bin 460 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.P.'yi (36) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bankadan aradığını söyleyerek eski kartının süresinin dolduğunu, yeni kartı alabilmesi için cep telefonuna gelen şifreyi söylemesini istedi. Dolandırıcıya inanan O.P., şifreyi söyledikten sonra banka hesabından 9 bin 460 liranın bir başkasının hesabına havale yapıldığını öğrenince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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