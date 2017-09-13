Telefonuna Bylock'u Ağabeyinin Yüklediğini Söyleyen Katibe Tahliye

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün avukat yapılanmasına yönelik davada tutuklu yargılanan avukat katibi, telefonuna ByLock'u ağabeyinin yüklediğini belirterek, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istediğini söyleyince tahliyesine karar verildi. Savcının yargılama aşamasında telefonlarında ByLock çıkan 2 avukatın tutuklanmaları talebini ise mahkeme heyeti reddetti.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "FETÖ örgütünün yöneticisi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmak" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 23'ü avukat, 1'i emekli öğretmen, 1'i psikolog ve 1'i de avukat katibi olmak üzere 5'i tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada tutuklu avukatlar C.Ş., S.K. ve avukat katibi R.B. hazır bulunurken, diğer tutuklu avukatlar Y.Z. Alanya Cezaevinden, M.K.A. ise Bafra Kapalı Cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz olan bazı avukatlar da hazır bulundu.



Avukat C.Ş.'nin bürosunda katip olarak çalıştığı öğrenilen tutuklu sanıklardan R.B., Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istediğini belirterek, "Ben etkin pişmanlıkla ilgili beyanlarda bulunmuştum. ByLock programını telefonuma indirdim ve kullandım. ByLock programını telefonuma öz ağabeyim M.B. yüklemiştir. Ağabeyim hakkında da soruşturma yapıldığını duydum. Kendisi bana aramızda daha güvenlikli hat olduğunu söyledi ve kendisiyle aramızda haberleştik. Sadece ağabeyim ile haberleştik. Ben cemaat olarak bildiğim terör örgütünün sohbetlerine katıldım. Benim katıldığım sohbetlerde M.B. ile M.B. sohbet hocası olarak katılıyordu. Bu yapının bir dönem içinde olduğum için pişmanım. Silahlı terör örgütü olduğunu bilsem bu yapı ile birlikte hareket etmezdim" dedi.



ByLock kullandığına dair mahkemece mesaj tespitlerinin geldiğinin açıklanması üzerine SEGBİS ile ifade veren Avukat Y.Z. ise, "Ben onları kabul etmiyorum. Bugün cezaevinde 400'üncü gün. 400 gündür içerideyim. Ceza alırsak geri gelir yatarım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, ByLock sonuçlarının mahkemeye ulaştığını ve tutuksuz yargılanan avukatlar Z.A. ile N.Y.'nin telefonlarında ByLock kullandıklarının tespit edildiğini açıkladı. Duruşma savcısı, telefonunda ByLock çıktığı tespit edilen Avukat Z.B. ile N.Y.'nin kuvvetli suç şüphesi olguları nazara alınarak tutuklanmaları amacıyla yakalama emirlerinin çıkartılmalarını talep eti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.



Mahkeme heyeti, avukat katibi R.B.'nin Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemesi ve tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verirken, tutuklu 4 avukatın tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Kasım'a ertelendi. - SAMSUN