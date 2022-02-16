Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu - Haberler
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Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Fatih'teki bir pasajda cep telefonuna bakarken zemindeki açık kapağı fark etmeyerek bir alt kata düşen genç, şansı sayesinde olayı yara almadan atlattı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'teki bir pasajda cep telefonuna bakarken zemindeki açık kapağı fark etmeyerek bir alt kata düşen genç, şansı sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, pasajda elindeki cep telefonuyla ilgilenerek yürüyen Abdullah M, ürünleri bir alt kata sevk etmek için kullanılan zemindeki kapağın açık olduğunu fark etmeyerek aşağıya düştü.

Alt katta, üst üste dizilen kutuların üzerine oturur vaziyette düşen Abdullah M, elleriyle de karşı sıradaki kutulara tutunarak dengesini sağlamayı başardı. Kutuların üzerinden aşağıya atlayan Abdullah M, kazayı yara almadan atlattı.

Bu ilginç kaza, pasajdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu

Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu

Telefonuna bakarken alt kata düşen genç, şansı sayesinde yara almadan kurtuldu

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Fatih, Güncel, Haberler

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