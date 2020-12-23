Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı
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Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı

23.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:47

- Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi.

- Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında narkotik motorize timleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet hassas terazi ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da telefonun içinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:47:02. #1.15#
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