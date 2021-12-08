"Telefonumu Satarak Kiramı Ödedim"

Türkiye'de hemen herkes asgari ücret görüşmelerinin nasıl sonuç vereceğini merakla beklerken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekle örtüşmediği kanısı hakim. Birçok kişi, ücret artışı TÜİK verilerini temel aldığından dolayı, 2022'de alacakları zammın daha almadan eriyeceğinden endişeli

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