"Telefonumu Satarak Kiramı Ödedim"
Türkiye'de hemen herkes asgari ücret görüşmelerinin nasıl sonuç vereceğini merakla beklerken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekle örtüşmediği kanısı hakim. Birçok kişi, ücret artışı TÜİK verilerini temel aldığından dolayı, 2022'de alacakları zammın daha almadan eriyeceğinden endişeli.
Türkiye'de hemen herkes asgari ücret görüşmelerinin nasıl sonuç vereceğini merakla beklerken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekle örtüşmediği kanısı hakim. Birçok kişi, ücret artışı TÜİK verilerini temel aldığından dolayı, 2022'de alacakları zammın daha almadan eriyeceğinden endişeli
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği...
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