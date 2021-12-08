"Telefonumu Satarak Kiramı Ödedim" - Haberler
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"Telefonumu Satarak Kiramı Ödedim"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de hemen herkes asgari ücret görüşmelerinin nasıl sonuç vereceğini merakla beklerken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekle örtüşmediği kanısı hakim. Birçok kişi, ücret artışı TÜİK verilerini temel aldığından dolayı, 2022'de alacakları zammın daha almadan eriyeceğinden endişeli.

Türkiye'de hemen herkes asgari ücret görüşmelerinin nasıl sonuç vereceğini merakla beklerken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekle örtüşmediği kanısı hakim. Birçok kişi, ücret artışı TÜİK verilerini temel aldığından dolayı, 2022'de alacakları zammın daha almadan eriyeceğinden endişeli

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği...

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