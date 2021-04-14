'Telefonu sattım, parasını harcadım' diyen sanığa 5 yıl hapis cezası
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'Telefonu sattım, parasını harcadım' diyen sanığa 5 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Telefonu sattım, parasını harcadım' diyen sanığa 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de omuz vurup düşürdüğü kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, yargılandığı davada, "Telefonu sattım, parasını harcadım" dedi.

Kayseri'de omuz vurup düşürdüğü kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, yargılandığı davada, "Telefonu sattım, parasını harcadım" dedi. Mahkeme heyeti zanlıya 5 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 19 yaşındaki O.E. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunması alınan O.E., yağmaladığı cep telefonunu 400 TL'ye sattığını ve parasını harcadığını ifade ederek, "Ben mağdurdan telefonu arkadaşımı aramak için istedim. Kesinlikle omuz vurmadım. Telefonu uyuşturucunun etkisi ile alarak kaçmışım. Ben telefonu 400 TL'ye satarak parasını harcadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılamanın ardından O.E.'ye 'yağma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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