Telefonu Emekli Polis Açınca, Dolandırıcı Yakalandı (2)
TUTUKLANDIKütahya'da emekli polis memuru S.U.'nun babası O.U.'yu dolandırmak isterken polisler tarafından suçüstü yakalanan Hasan Hüseyin D. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Kütahya'da emekli polis memuru S.U.'nun babası O.U.'yu dolandırmak isterken polisler tarafından suçüstü yakalanan Hasan Hüseyin D. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Hüseyin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.