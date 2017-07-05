Telefonu Emekli Polis Açınca, Dolandırıcı Yakalandı (2)

Telefonu Emekli Polis Açınca, Dolandırıcı Yakalandı (2)

TUTUKLANDIKütahya'da emekli polis memuru S.U.'nun babası O.U.'yu dolandırmak isterken polisler tarafından suçüstü yakalanan Hasan Hüseyin D. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Telefonu Emekli Polis Açınca, Dolandırıcı Yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da emekli polis memuru S.U.'nun babası O.U.'yu dolandırmak isterken polisler tarafından suçüstü yakalanan Hasan Hüseyin D. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Hüseyin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.