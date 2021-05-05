TELEFONU ÇALINAN ENES'E, BAŞKAN DİNÇER TELEFON İLE SAAT HEDİYE ETTİ
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TELEFONU ÇALINAN ENES'E, BAŞKAN DİNÇER TELEFON İLE SAAT HEDİYE ETTİ

Demirören Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Güncel

AKSARAY'da kısıtlama saatinden elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına giderken cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalınan Enes Soyak'a (16) Belediye Başkanı Evren Dinçer, cep telefonu ile saat hediye etti.

AKSARAY'da kısıtlama saatinden elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına giderken cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalınan Enes Soyak'a (16) Belediye Başkanı Evren Dinçer, cep telefonu ile saat hediye etti.
Olay, 3 Mart tarihinde Hamidiye Mahallesi 765 Sokak'ta meydana geldi. Enes Soyak, elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına gitmek isterken, yanına yaklaşan 1'i kadın 2 kişi elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Enes Soyak bağırarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bölgede görev yapan ve durumu fark eden trafik polisi, şüphelileri yakalamak için kapkaççıların peşinden koştu. Ancak şüpheliler bulunamadı. Telefonu çalındığı için panikleyen Enes Soyak, polise şüphelilerin eşkalini tarif etti. Enes Soyak bu sırada polislere "Telefonum ne zaman bulunur? Babama mahcup olurum. Bugün bulunur mu?" diye sordu.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Enes Soyak ve ailesini ziyaret etti. Başkan Dinçer, "Sosyal medyadan telefonun çalındığını görünce biz de üzüldük. Üzüntüsünü bir nebze azaltmak için, Enes'e telefon ile akıllı saat hediye ediyoruz. Burada senden tek şartımız var. Derslerine de çalışacaksın" dedi.
Baba Erol Soyak ise, "Çarşıya giden oğlumun telefonunu gasp etmişler. Başkanımız olayı sosyal medyada duyunca bizi ziyaret etti. Oğluma akıllı saat ile telefon hediye ettiler. Bir nebze de olsa acımızı hafifletti. Ben fırında asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Telefonu alalı birkaç gün olmuştu. Birde telefonu taksitle almıştım. Birkaç gün sonra ilk taksidini yatıracağım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TELEFONU ÇALINAN ENES'E, BAŞKAN DİNÇER TELEFON İLE SAAT HEDİYE ETTİ
TELEFONU ÇALINAN ENES'E, BAŞKAN DİNÇER TELEFON İLE SAAT HEDİYE ETTİ
TELEFONU ÇALINAN ENES'E, BAŞKAN DİNÇER TELEFON İLE SAAT HEDİYE ETTİ
TELEFONU ÇALINAN ENES'E, BAŞKAN DİNÇER TELEFON İLE SAAT HEDİYE ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Perihan Kara

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