Telefonlarını vermek istemeyince silahla vuruldular
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Telefonlarını vermek istemeyince silahla vuruldular

Adana'da telefonlarını zorla almak isteyen kişiye direnen 2 kişi ile şüpheli arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Telefonlarını vermek istemeyince silahla vuruldular
14.07.2020 04:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 04:48

Adana'da telefonlarını zorla almak isteyen kişiye direnen 2 kişi ile şüpheli arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İbrahim H. ve Raşit H'nin, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yürüdüğü sırada yanlarına motosikletle gelen Abdullah Ç'nin, telefonlarını zorla almak istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında İbrahim H. ve Raşit H, bıçakla ve yerden aldıkları taşla Abdullah Ç'ye direnince şüpheli üzerindeki tabancayla iki kişiyi yaraladı.

Evin damında yaralı halde saklanırken yakalandı

Olay yerine yakın ara sokaklarda devriye görevi yapan bekçiler, silah seslerini duyunca duruma müdahale etti.

Bekçilerin geldiğini gören ve "Dur" ikazına rağmen ara sokaklara kaçan şüpheli, bir süre izini kaybettirdi.

Şüphelinin gidebileceği yerleri araştıran bekçiler, Abdullah Ç'yi iki katlı evin damında yaralı halde saklanırken yakaladı.

Bıçakla yaralandığı tespit edilen şüpheli, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim H. ve Raşit H. ise ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan şüphelinin kullandığı motosikleti inceleyen ekipler, aracın aynı mahalledeki bir evden çalındığını tespit etti.

Olay Yeri ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri de atılı halde bulunan tabanca üzerinde ve olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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