Telefonlarına Taliban savaş videoları yükleten Afganlar
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
İnternet kafeden genel görüntüler İnternet kafeden detaylar Nasim Gul Afghan ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde bulunan Hammam mobil marketin müşterileri, cep telefonlarına daha önce müzik, film ve dizi yükletirken Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında Taliban'ın savaş videoları...
İnternet kafeden genel görüntüler
İnternet kafeden detaylar
Nasim Gul Afghan ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde bulunan Hammam mobil marketin müşterileri, cep telefonlarına daha önce müzik, film ve dizi yükletirken Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında Taliban'ın savaş videoları ve şarkılarını yükletiliyor.