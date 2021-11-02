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Telefonlarına Taliban savaş videoları yükleten Afganlar

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

İnternet kafeden genel görüntüler İnternet kafeden detaylar Nasim Gul Afghan ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde bulunan Hammam mobil marketin müşterileri, cep telefonlarına daha önce müzik, film ve dizi yükletirken Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında Taliban'ın savaş videoları...

İnternet kafeden genel görüntüler

İnternet kafeden detaylar

Nasim Gul Afghan ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde bulunan Hammam mobil marketin müşterileri, cep telefonlarına daha önce müzik, film ve dizi yükletirken Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında Taliban'ın savaş videoları ve şarkılarını yükletiliyor.

Telefonlarına Taliban savaş videoları yükleten Afganlar

Telefonlarına Taliban savaş videoları yükleten Afganlar

Telefonlarına Taliban savaş videoları yükleten Afganlar

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