Telefonlarına Taliban savaş videoları yükleten Afganlar

İnternet kafeden genel görüntüler

İnternet kafeden detaylar

Nasim Gul Afghan ile röportaj Afganistan'ın Host şehrinde bulunan Hammam mobil marketin müşterileri, cep telefonlarına daha önce müzik, film ve dizi yükletirken Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında Taliban'ın savaş videoları ve şarkılarını yükletiliyor.