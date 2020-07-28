Telefonları çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı Telefonları çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki GSM bayisine girerek 20 adet cep telefonu çalan 4 hırsız yakalandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki GSM bayisine girerek 20 adet cep telefonu çalan 4 hırsız şüphelisi yakalandı.

Telefonları çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki GSM bayisine girerek 20 adet cep telefonu çalan 4 hırsız yakalandı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki GSM bayisine girerek 20 adet cep telefonu çalan 4 hırsız şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2 gün ara ile GSM bayilerinin camlarını kırıp içeri giren Abit. K, Metin B. D.Ç. İsmail G. 20 adet cep telefonunu çaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayıp 34 ADC 143 plakalı otomobille kaçan şüpheliler, 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. 4 şüphelinin Kırıkhan'da GSM bayilerinden cep telefonu çaldıkları ve İstanbul'a kaçmak istedikleri belirlendi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğünce Kırıkhan polisine teslim edilen zanlılar ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA