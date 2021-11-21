Telefonla ulaştığı kişileri hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda yakayı ele verdi

Kendini polis olarak tanıtan azılı dolandırıcı Yüksel B. (34), telefonla ulaştığı kişileri "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirdi. Örgütler para aktarımı yapacak" diyerek tuzağa düşürüyor. Sabah'ın haberine göre, kod adı ''Bay hipnotize'' olan şahıs, Ankara, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Kocaeli'nde çok sayıda kişiyi mağdur etti. Bu kişilerden yaptığı vurgun ise tam 4 milyon lira.

TELEFONLA ARAYIP HİPNOTİZE EDİYOR

İddiaya göre telefon konuşmalarında mağdurlara telsiz sesi dinleten ve karşısındaki kişileri hipnotize eden Yüksel B.'nin "Tehdit, adam yaralama, yağma ve dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan 12 kaydı bulunuyor.

76 YAŞINDAKİ KADINI 480 BİN LİRA DOLANDIRDI

Geçmişte iki defa telefon dolandırıcılığı suçundan gözaltına alınan Yüksel B., son olayında A.B. (76) isimli kadını tuzağa düşürdü. A.B.'nin banka hesaplarındaki 480 bin lirasını aldı. Hakkında 4 dosyadan yakalama kararı olan ve eski suçlarından tutuksuz yargılanan Yüksel B., üçüncü defa aynı suçtan gözaltına alındı.

OPERASYONLA YAKALANAN DOLANDIRCI TUTUKLANDI

Yüksel B.'nin operasyon düzenlenen ikamet adresinde mağdurlara ait olduğu değerlendirilen bir miktar para da bulundu. Şu ana kadar 4 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı iddia edilen Yüksel B., mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet