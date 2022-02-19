Son dakika... Patenli gencin İETT otobüsü ile tehlikeli yolculuğu kamerada

Telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi... Patenli gencin İETT otobüsü ile tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de İETT durağının arkasına takılarak ilerleyen patenli genç telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy de İETT otobüsünün arkasından tutunarak seyahat eden patenli genç otobüs durağa yanaştığı esnada telefonla oynadı, müzik dinledi düşme tehlikesi geçirdi ama yine de yapmış olduğu tehlikeli davranıştan vazgeçmedi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.