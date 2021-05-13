Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti
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Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti Genç kadın, patronun saldırısıyla kanlar içerisinde kaldı İzmir'de bir fırın kafede çalışan Zeynep K.

- Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti

Genç kadın, patronun saldırısıyla kanlar içerisinde kaldı

İZMİR - İzmir'de bir fırın kafede çalışan Zeynep K. (23), iddiaya göre iş yerinde cep telefonu ile konuştuğu için patronu tarafından fırça süpürge ve fırın tepsisiyle yüzünden yaralanıp ölümle tehdit edildi. Yüzünde yoğun darp izleri olan genç kadın, patronu Osman D.'den şikayetçi oldu.

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir fırın kafede meydana geldi. 2 yıldır söz konusu işletmede pastacı olarak çalışan 23 yaşındaki Zeynep K., 7 Mayıs saat 19.30'da ertesi gün için kek malzemelerini hazırlarken bir yandan da ağabeyiyle telefonda konuşmaya başladı. Bunun üzerine iddiaya göre patron Osman D., genç kadından telefonu bırakmasını söyledi. Zeynep K.'nin, önemli bir konu üzerine telefonda konuştuğunu söylemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Ardından patron, çalışanına küfür ederek eline fırça süpürgesini alıp tehditler savurdu. Süpürge ile çalışanının yüzüne vurduğu iddia edilen patronun, daha sonra lavaboya gidip yüzünü yıkayan çalışanını etkisiz hale getirmeye çalıştığı öne sürüldü. Tartışma büyürken Zeynep K., eline bıçağı alıp patronunu korkutmaya çalıştı. Kavga sonrası dışarı çıkmaya hazırlanan Zeynep K.'nin yüzüne, bu kez de patronu tarafından fırlatılan metal fırın tepsisi isabet etti. Zeynep K. kanlar içerisinde kalırken, hemen darp raporu aldı. Zeynep K., Osman D.'den şikayetçi oldu.

Zeynep K.'nin ifadesinde, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmı ile yüzüme bir kere vurdu, gözüme denk geldi. Tekrar vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup tehdit etti. Ustam Ahmet Bey'i aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet Bey'in arabası ile geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti
Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti
Telefonla konuştuğu için çalışanını darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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