Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkıyorlar
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Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkıyorlar

22.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:21

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla iletişim kurmak için belirli noktalara, ya da yakın mesafedeki yüksek tepelere çıkıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla iletişim kurmak için belirli noktalara, ya da yakın mesafedeki yüksek tepelere çıkıyor.

İlçe merkezine 9 kilometre mesafedeki 40 hanede 140 kişinin yaşadığı, Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla konuşmada sıkıntı yaşıyor.

Motosikletiyle telefonla konuşmak için mahalle girişine gelen Muhammed Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün operatörlerin çekmediğini ifade ederek, "Sadece telefonda değil, internet konusunda da sıkıntı var. Sorunun çözümü için yardım istiyoruz." dedi.

Mahalle muhtarı Bekir Samlı da mahallede yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını söyledi.

İlgili yerlere müracaatlarını yaptığı belirten Samlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar belli noktalara gidip arama yapmak zorunda kalıyor. Acil bir durumda, hastamız olduğunda ambulans çağırmak için, ya da yangın gibi olay olduğunda zor durumda kalıyoruz. Belli noktalara gidip aramak durumunda kalıyoruz. Bazı GSM operatörlerine müracaatta bulunduk. 'Nüfus olarak yetersiz' diye olumsuz cevap geldi. Yetkililerden yardım talep ediyoruz."

Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkıyorlar
Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkıyorlar
Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkıyorlar
Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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