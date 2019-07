Telefonla konuşabilmek için cami minaresine çıkıyorlar

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yukarı Çiftlik köyü sakinleri, telefonla görüşmelerini cami minaresine ve köyün yüksek yerlerine çıkarak yapabiliyor. İlçe merkezine 9 kilometre mesafede bulunan Yukarı Çiftlik köyünde vatandaşlar, köyde hiçbir GSM operatörü çekmediği için köyün yüksek yerlerine çıkarak telefon görüşmelerini yapıyor. Bir ağacın tepesine ya da cami minarelerine çıkarak telefon görüşmelerini yapan vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıyı defalarca ilgili kurumlara ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

CAMİ MİNARESİNDEN YAKINLARINA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

118 hanelik köyde bölgede telefon şebekesi çekmediği için her türlü haberleşmeden yoksun olduklarını söyleyen Köy Muhtarı Bahattin Han, "Bu köyde telefonlarımız çekmiyor. Telefonla konuşmak için belirli noktalara çıkıyoruz. Ancak o şekilde arayıp konuşabiliyoruz. Köyün sonunda yüksekte bulunan köy mezarlığından konuşmak için oraya çıkıyoruz. GSM operatörlerine defalarca dilekçe verdik ama hala sonuç alamadık" dedi. 65 yaşındaki Münevver Memiş ise, minareye çıkarak yakınlarıyla konuşmaya çalıştıklarını yıllardır bu durumun aynı olduğunu, köyün sonunda yüksek tepede konuşabildiklerini söyledi. Memiş,"İki oğlum var biri asker biri polis bazen günlerce haber alamadığım oluyor yetkililerin bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Biz gece hastalansak caminin minaresine mi çıkalım ben yaşlı kadınım nasıl çıkayım gece vakti minareye" diye konuştu. Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Osman Elmalı ise, "80 gündür hastayım konu komşuya söylüyorum onlar tepeye çıkarak arama yapıyorlar. Bir de köy camisinin minaresinde çekiyor evlerimizin içinde telefon çekmiyor. Evimle telefon çeken tepenin mesafesi yaklaşık 500 metre. Bu mesafeyi hastalıktan yürüyemiyorum. Yıllarca süren telefon işkencesinin çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

