Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar

TOKAT'ta merkeze bağlı Aydoğdu köyünde oturanlar, cep telefonuyla yakınları ile iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor.

Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar
07.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:19

TOKAT'ta merkeze bağlı Aydoğdu köyünde oturanlar, cep telefonuyla yakınları ile iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor. Aynı yere yağmur ve soğuktan korunmak için bir de kulübe inşa eden köylüler, verici kurulmasını istiyor. 

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 50 haneli Aydoğdu köyünde yıllardır mobil telefon hatları çekmiyor. Köyde bulunan 450 nüfusun çoğunluğu ise 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Yakınlarının çoğu gurbette olan köy sakinleri, onlarla iletişim kurmak için yaklaşık 1 kilometre yürüyerek telefonun çektiği tepeye çıkıyor. Cep telefonu hatları sadece köylülerin çıktığı tepede sağlıklı iletişime imkan tanıyor. Köylüler, ayrıca rüzgardan, yağmurdan ve soğuk havadan korunmak için tepeye bir de kulübe inşa etti. Tepede yakınları ile görüşebilen köy halkı, bölgeye verici yerleştirilmesini istiyor.

Koronavirüsten dolayı çocuklarının köye gelemediğini ve onlarla iletişim kurmak için her gün tepeye yürüdüğünü ifade eden Aydoğdu köyü muhtarı Aşur Türker, kablolu telefon hatlarının da çalışmadığını belirterek, "Bizim çocuklarımız İstanbul'da, koronavirüsten dolayı onlarla görüşemiyoruz. Biz köyden çıkmadan telefon da edemiyoruz. Çocuklarımız köye gelemiyor. Burada kalanlar ise yaşlılar. Hepimiz yaşlıyız, 65 yaş üzerindeyiz. Bayramda çocuklarımız bize telefon ediyor, çekmiyor, mecburen biz buraya yürüyüp çocuklarımızla görüşebiliyoruz. Muhtar olduğum için kaymakamlıkta işim oluyor ama aradıkları zaman ulaşamıyorlar. Biz arayıp soruyoruz. ya da kente indiğimizde tesadüf denk geliyoruz ve işimizi hallediyoruz" dedi.'KULLANAMADIĞIMIZ TELEFONA FATURA ÖDÜYORUZ'Köye akrabalarını ziyarete gelen Turan Kıyak ise, "Burada telefonlarımız hiç çekmiyor. Çekmediği gibi ben yaklaşık 5 aydır buradayım, faturalarımı çekmediği halde yatırıyorum. Hiçbir iletişime geçemiyoruz. Bu köyde genellikle 65 yaş üstü vatandaş olduğu için kimsenin çocuğu ulaşamıyor.  İnsanlarda böyle dağ tepe dolaşıp çocukları ile görüşebilmek için imkan arıyorlar. Her yere dilekçe verdiğimiz halde ilgilenmediler. 65 yaş üstü insanlar buraya geldiklerinde yağmurdan, yaştan korunmak için kulübeye sığınıyorlar. Yangın çıksa itfaiye yetişemiyor. Hastalansak ambulansımız gelmiyor. Kimse ile iletişime geçemiyoruz. Burada çok mağduruz" diye konuştu.

Köye dedesini ziyarete gelen Ayşe Işık de, "Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorum aslında ama buraya geldiğim için telefonum hiç çekmiyor. Köyde birisine bir şey olsa ambulansı bile arayamıyoruz. Telefonu bilerek açmıyorsun diyerek, küsen arkadaşlarım oldu. Köyde telefon çekecek diye birkaç tane dağ tırmanmamız gerekiyor. İstanbul'da yaşıyoruz, burası köy, pek alışkın değiliz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı Magazin
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı Dünya
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Magazin
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Akademisyen, kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı
Akademisyen, kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Süleyman Hurma Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Beyrut Lübnan Futbolcu
Şu an buradasınız: Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 09:33:53. #1.14#
title