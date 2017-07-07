Telefonla İşadamlarını Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı

TEKİRDAĞ merkezli 12 ilde telefonla işadamlarını dolandıranlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda, aralarında şebeke elebaşı İbrahim K.'nın da bulunduğu 8 kişi yakalandı. Şebekenin 40 işadamını yaklaşık 560 bin TL dolandırdıkları belirtildi.



Çeşitli illerde telefonla işadamlarını dolandıran bir şebeke Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebeke üyelerinin işadamlarını dolandırma yöntemleri şöyle açıklandı.



İşadamını arayan bir şebeke üyesi, "Valilik özel kalemden arıyorum. Size bir numara vereceğim. Bu numara vali beye aittir. Arayın vali bey telefonunuzu bekliyor" diyor. İşadamı numarayı aradığında, verdikleri telefon numarasında bekleyen şebekenin diğer üyesi kendisini vali olarak tanıtıp, "İlimizde hasta ve yardıma muhtaç bir çocuk var. Bu çocuğa yardım edebilir misiniz?. Bir ilçeye ramazan çadırı kuracağız yardımlarınız gerekiyor. İlimizde bir şehit ailesi var maddi yardım gerekiyor" gibi taleplerde bulunuyor.



BİR MÜTEAHHİT İNANMADI



Şebeke üyeleri son olarak Tekirdağ'da bir müteahhidi telefonla arayarak para talebinde bulununca, işadamı durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışma sonucu farklı illerde dolandırıldığı ileri süren 10 mağdura ulaştı. Mağdurlarla yapılan mülakat sonucu şüphelilerden bazılarının yerlerini tespit eden polis, bu adreslere operasyon düzenledi. Dolandırıcılık şebekesinin elebaşı İbrahim K. İstanbul'da, diğer şüpheliler E.S., A.K., C.K., E.P., Ş.K., G.A. ve M.K. ise Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yakalandı. Firari olduğu belirtilen E.İ.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şebekenin Tekirdağ ile ilçeleri, İstanbul, Yozgat, Bursa, Artvin, Ankara, Samsun, Düzce, Ordu, Aydın, Kayseri, Balıkesir'de aynı yöntemleri kullanarak, 40 işadamını yaklaşık 560 bin TL dolandırdığı belirtildi.



ZENGİNDEN ALIP FAKİRE VERİYORUZ



Gözaltına alınan şüphelilerin, adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, 1 tabanca, 40 bin lira nakit ve sim kartlar ele geçirilirken, suç işlemekte kullandıkları 2 otomobile de el konuldu. Emniyetteki soruşturmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizimkisi suç değil. Zenginden alıp fakire veriyoruz" dedi. - Tekirdağ