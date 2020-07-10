Telefonla eski rektörü 117 bin dolar dolandıran zanlılar adliyede
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Telefonla eski rektörü 117 bin dolar dolandıran zanlılar adliyede

Samsun'da telefonla aradıkları eski rektörü kendilerini polis olarak tanıtarak 117 bin dolar dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Telefonla eski rektörü 117 bin dolar dolandıran zanlılar adliyede
10.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:40

Samsun'da telefonla aradıkları eski rektörü kendilerini polis olarak tanıtarak 117 bin dolar dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kurucu Rektörü olan emekli öğretim üyesi 74 yaşındaki Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu'nu farklı numaralardan telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendini "polis Hüseyin" olarak tanıttı. Çeteye operasyon yapacaklarını belirten sahte polis, Okumuşoğlu'ndan bankadaki paralarını dolara çevirip ismini söyledikleri bir bankaya hesap açıp parayı buraya yatırmasını istedi. Hasta olduğunu söyleyip bankaya gidemeyeceğini ve hastaneye gitmek zorunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu'na operasyonu ertelediklerini söyleyen dolandırıcı, önce tedavi olmasını istedi.

Dolandırıcı 2 gün sonra yeniden arayıp parayı istedi. Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, hastaneden ayrılıp 4 ayrı bankada bulunan parasını çekerek 117 bin dolara çevirdi ve onu evine götürdü. Okumuşoğlu tedavisi için yeniden hastaneye yattı.

117 bin doları eşi elden teslim etti

Nazmi Turan Okumuşoğlu ve emekli öğretmen olan eşi Türkan Okumuşoğlu'nu (76) telefonla defalarca arayan dolandırıcı, paranın elden teslimini istedi. Nazmi Turan Okumuşoğlu poşete koyduğu 117 bin doları eşi Türkan Okumuşoğlu'na vererek polis zannettiği dolandırıcılara vermesini istedi. İçi para dolu poşeti kocasından teslim olan Türkan Okumuşoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki PTT'nin önünde parkta tanımadığı ve polis zannettiği şahsa elden parayı teslim etti. Dolandırıcılar Okumuşoğlu çifti ile yeniden bağlantıya geçti. Bankada bulunan 105 bin doları da çekmek isteyen Türkan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığını anlayan banka görevlileri hesaba bloke koyup durumu polise bildirdi. Polis yaptığı araştırma sonucu bankadan ayrılan kadına ve hastanede tedavi gören kocasına ulaşıp dolandırıldıklarını haber verdi.

Dolandırılan Okumuşoğlu çifti polise şikayette bulundu. Polis dolandırıcıların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı. Çete lideri olduğu iddia edilen Ali A.(35) ile telefonla kendini polis olarak tanıtıp rektörü aradığı ileri sürülen Mehmet Ş.(41) Şanlıurfa Akçakale'de telefon hatlarının sahibi olduğu ileri sürülen İsa D.(20) ise Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Teknik takip sonucu yakalanan 3 kişi sorgularının tamamlanmasını ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çete liderinin köy evindeki çelik para kasasının içinde bulunan peluş oyuncak ayının içine gizlenmiş 24 adet çeyrek altının ele geçtiği, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili de daha önce Ankara'da yakalanan yabancı uyruklu 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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